За три года в Тверской области построят семь детских садов – Игорь Руденя

Тверь, , 09:20 — REGNUM Семь детских садов на 910 новых мест для детей от полутора до трех лет планируется построить в Тверской области в рамках национального проекта «Демография» в 2019—2021 годах. Об этом говорилось на совещании бюджетной комиссии Тверской области, которое провел 28 ноября губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Два новых детских сада будет открыто в Твери, по одному — в Лихославле, Торжке, Вышнем Волочке, посёлке Эммаусс и селе Бурашево Калининского района.

«Необходимо подать заявки для получения дополнительных федеральных средств, чтобы построить новые детские сады и в других муниципальных образованиях», — поставил задачу глава региона.

Как отмечалось на заседании, в общей сложности на строительство детсадов необходимо более 888 млн рублей. Из этой суммы 657,3 будет направлено из федерального бюджета, 230,7 млн рублей составит софинансирование из бюджета области. Строить учреждения будут по типовым проектам, которые уже использовались для строительства детских учреждений в Тверской области.

Отметим также, что в 2019 году в Тверской области планируется ввести шесть детских садов — в Старице, Торопце, Максатихинском и Лихославльском районе, два учреждения в Твери, в общей сложности — на 800 новых мест. Проект реализуется при софинансировании из федерального бюджета.