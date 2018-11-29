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Япония пригласила индонезийские СМИ поучаствовать в программе Jenesys 2018

Общество

Представители шести индонезийских информагентств отправились в Японию

Токио, 29 ноября 2018, 09:34 — REGNUM  Японский центр международного сотрудничества (JICE) проводит программу Jenesys 2018 для обмена мнениями по вопросам политики, культуры и экономики с рядом информационных агентств из Индонезии, сообщает Antaranews.

В программе Jenesys 2018, которая проходит в Японии с 27 ноября по 3 декабря, приняли участие представители шести индонезийских СМИ, а именно LKBN Antara, Kompas, Jakarta Post, Rakyat Merdeka, Metro TV и TVRI.

Команда средств массовой информации в сопровождении координатора из JICE посетила Императорский дворец в Токио и приняла участие в открытых лекциях о Японии.

Кроме того, команда средств массовой информации также посетит город Сендай, префектуру Мияги, чтобы оценить последствия крупнейшего землетрясения, произошедшего в 2011 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходил в Сингапуре с 13 по 15 ноября 2018 года, президент Индонезии Джоко Видодо встретился с премьер-министром Синдзо Абэ.

Подробности: Индонезия и Япония обсудили экономические вопросы в Сингапуре

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