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Материалы о законе Геккеля предлагают убрать из учебников по биологии

Общество

Человек в своем эмбриональном развитии, согласно закону Геккеля, последовательно проходит стадии эволюции своего вида

Москва, 29 ноября 2018, 09:03 — REGNUM  Материалы о биогенетическом законе Геккеля, который в настоящее время не признаётся современной наукой, предлагают убрать из российских школьных учебников по биологии. Соответствующее обращение, которое есть в распоряжении телеканала RT, направил координатор Общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков министру просвещения Ольге Васильевой.

«Обращаемся к вам (Ольге Васильевой) с просьбой и предложением организовать … обсуждение проблемы несоответствия школьной программы по биологии современным научным фактам», — говорится в документе.

В обращении отмечается, что человек в своем эмбриональном развитии, согласно закону Геккеля, последовательно проходит стадии эволюции своего вида. При этом у всех людей на эмбриональной стадии развития, например, якобы имеются некие зачатки рыбьего хвоста и жабр.

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