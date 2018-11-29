Люди XX века были более свободными, заявили в Челябинской епархии

Челябинск, , 08:42 — REGNUM Засилье современных технологий, таких как ютубинг, приводит к парадоксальному ограничению свободы. Поэтому люди XX века были более свободными, заявил секретарь Челябинской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма Протоиерей Игорь Шестаков, выступая на научно-практической конференции «Искушение технологиями». Об этом сообщила пресс-служба Челябинского государственного университета.

«Сегодня мы все наблюдаем бурное развитие такого явления как ютубинг. Это моя мгновенная реакция различные события. Меня слышат, я могу собрать подписчиков и заработать на этом, — пояснил протоиерей.

Далее, по его словам, может произойти следующее: обладающие возможностью высказываться начинают делать это, не участвуя в критикуемом процессе. В результате такая свобода превращается в зависимость от технологий.

«Мы начинаем зависеть не от того, что в нас, а от того, что извне. Волей или не волей, мы начинаем следовать тем правилам, которые изобретаем не мы сами. В этом отношении люди XX века были гораздо более свободными и счастливыми. Имея абсолютную коммуникативность со всем миром, мы чувствуем абсолютное одиночество», — объяснил настоятель.

Конференция в Челябинске вошла в программу мероприятий V Рождественских чтений Челябинской митрополии. Это региональный этап церковно-общественного форума в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения — Международных Рождественских чтений, которые пройдут в январе 2019 года в Москве.

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