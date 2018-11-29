В Москве места зимней рыбалки будут патрулировать на снегоходах

Москва, , 08:35 — REGNUM Предстоящей зимой места зимней рыбалки в Москве спасатели будут патрулировать на снегоходах, сообщает 29 ноября пресс-служба столичной администрации.

«Этой зимой патрулировать прибрежную территорию и акваторию Москвы-реки будут снегоболотоходы и снегоходы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели будут нести службу в самых популярных у горожан местах зимнего отдыха, в том числе Строгинской пойме, Серебряном бору и на территории Троицкого и Новомосковского округов. Вся техника подключена к системе ГЛОНАСС, имеет багажные кофры с аптечками и боксы с инструментами.

Напомним, в Москве зимой начинает работать воздушный патруль. За безопасность в местах отдыха москвичей будут следить 27 беспилотников, спасатели с помощью квадрокоптеров будут патрулировать столичные водоемы, парки и лесные массивы.

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