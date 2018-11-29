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Актриса фильмов для взрослых Хани Голд попала в психиатрическую больницу

Общество

«Мне нужна квалифицированная помощь...»

Вашингтон, 29 ноября 2018, 08:27 — REGNUM  25-летняя порнозвезда Хани Голд, которая недавно пыталась свести счеты с жизнью, попала в психиатрическую больницу. Об этом сообщает издание New York Post, ссылаясь на заявление актрисы.

По словам девушки, психологическая травма, с которой она безуспешно пыталась справиться, вызвана трагическими событиями в прошлом.

«Я осознаю, что мне нужна квалифицированная помощь… пока не станет слишком поздно», — рассказала актриса фильмов для взрослых.

Отметим, что финансовые средства для Хани Голд собирали ее друзья и поклонники.

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