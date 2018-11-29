Аэропорт имени Высоцкого: сын барда — за, колымчане — против

Магадан, Магаданская область, , 08:34 — REGNUM На Колыме по-прежнему тема номер один — планы переименовать региональный аэропорт, присвоив ему имя барда, поэта и актёра Владимира Высоцкого. Ситуацию ещё сильнее «подогрел» его сын, прилетев на Колыму. Никита Высоцкий уверяет, что посетил регион не с целью агитировать за отца, но многие колымчане ему не верят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я приехал, скорее, поблагодарить людей, которые этот выбор сделали, от всех людей, которые хотели бы такого решения — чтобы аэропорт носил имя Владимира Высоцкого, — цитирует сына барда ИА MagadanMedia. — Я к вашему краю отношусь серьёзно, глубоко, на Колыме не в первый раз, у меня сын второй практически колымчанин, и здесь много знакомых людей. Присвоить имя Владимира Высоцкого аэропорту в Магадане не только важно, но и нужно. И дело не в том, что отец здесь был и пел про этот город. Это место, где он нужен, — здесь трудно жить, но здесь настоящая жизнь. Это справедливое переименование. Я не приехал агитировать, уже поздно».

Между тем региональное издание ИА Весьма уверяет, что голоса за присвоение аэропорту Магадана имени Владимира Высоцкого на портале Великиеимена. рф были накручены. По наблюдению сотрудников этого СМИ, накануне визита Никиты Высоцкого число голосов за присвоение аэропорту имени его отца резко возросло — на 6 000, при том, что до этого колымчане принимали участие в этом голосовании неактивно.

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В соцстеях жители региона бурно выражают своё несогласие с намерением поменять имя региональному аэропорту, настаивая на том, чтобы он по-прежнему назывался «Сокол» — как посёлок, рядом с которым расположен.

По итогам опроса, проведённого известным в Магаданской области блогером Антоном Афанасьевым, 8 159 из 10 000 жителей региона хотят оставить старое название аэропорта. За присвоение воздушным воротам Колымы имени Владимира Высоцкого отдали голоса всего 862 человека.

В голосовании на сайте Великиеимена. рф варианта сохранить всё, как есть, не предлагается, а потому результаты опроса таковы: 13 832 голоса за Владимира Высоцкого, 5 331 — за геолога, автора фундаментальных трудов, руководителя и организатора двух первых колымских экспедиций Юрия Билибина, 3 815 — за основоположника советской космонавтики Сергея Королёва и 3 016 — за одного из основателей Магадана Эдуарда Берёзина.

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«Все молчат, а мафия втихую делает то, что хочет…», «Как грустно и печально», «Более того, противно», «Мерзко осознавать то, что и выборы проходят так же», «Когда уже перестанут глумиться? Мнения народа даже для приличия не спрашивают», «Нужно пикетировать правительство», «В самолёте буду скандировать — СОКОЛ!!!» — комментируют жители Колымы предварительные итоги голосования.

«Аэропорт имени Высоцкого. Звучит поэтично, но глупо. Сокол звучало лучше. Плюс название Сокол — от авторов посёлка и аэропорта. Почему это название отменили те, кто не то что аэропорт, яму выгребную построить не могут? Какой-то дурацкий сюр», — также пишут магаданцы в соцсетях.

«А чем «Сокол"-то был плох? — недоумевают люди. — Совсем что ли заняться нечем, кроме как название аэропорта менять? На Колыме полный развал, лучше об этом задумались», «Да не в именах дело! Не это надо обсуждать. А отношение федеральной власти к мнению людей», «Как и принято сейчас — наплевать власти на наше желание и здравый смысл. Всё на продажу! И стыдно сыну Высоцкого идти против народа».

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«А самое неприятное, что этот фарс вызывает отторжение имени Высоцкого, — констатируют пользователи соцсетей. — Уверена на 120% — он сам бы был против этого фарса. И если бы завтра его сын отказался в пользу «Сокола» от присвоения имени Высоцкого аэропорту — думаю, уважение и наше признание он заслужил бы наверняка. Есть памятник в Магадане. Это уже наше признание. А пока даже песни слушать не могу. Неприятно и осадок от досады и лжи. От того, как грязно была проведена вся эта акция отвлечения от проблем. Даже это имя вы, негоспода из палаты, смогли сделать для себя выгодным. Просто — ФУ!!!»

Как сообщало ИА REGNUM, жители Магаданской области с самого начала восприняли негативно идею поменять название регионального аэропорта — уже тогда, когда среди подходящих для этого ещё не фигурировало имя Владимира Высоцкого.

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