Корпоративное волонтерство может привлечь 68% работников — опрос

Москва, , 08:22 — REGNUM Корпоративное волонтерство может привлечь 68% работников российских компаний. При этом 20% заявляют о безоговорочной готовности участвовать волонтерских мероприятиях. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В первую очередь сотрудники компаний-работодателей, участвующих в волонтерстве, готовы оказать поддержку в сборе вещей и продуктов питания (38%). 31% опрошенных готовы у благоустройству территорий, донорству, а также оказать поддержку конкретных групп людей. 21% сотрудников помогли бы материально.

Более четверти сотрудников (28%) уже принимали участие в корпоративном волонтерстве (17% — неоднократно, 11% — разово). В основном хотят заниматься корпоративной волонтерской, благотворительной деятельностью молодёжь, жители малых городов и сёл, люди хорошо материально обеспеченные.

Опрос проведен 26 ноября 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по указу президента Владимира Путина 2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтера). Как отмечал сам президент, деятельность волонтеров зачастую бывает эффективней деятельности бюрократических структур.

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