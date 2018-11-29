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Специалист из Японии представил план по сохранению лесов в Приморском крае

Общество

Матсуура рассказал об исследованиях в области лесоуправления, воздействия лесных пожаров, рубки леса

Уссурийск, Приморский край, 29 ноября 2018, 08:21 — REGNUM  План совместной работы по сохранению лесов в Приморском крае представил специалист по лесному хозяйству из Японии, президент ассоциации интегрированных экосистем Ёджиро Матсуура, выступая в Приморской государственной сельскохозяйственной академии. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Матсуура посетил Уссурийск в рамках реализации совместного проекта «Разработка целостной и устойчивой информатики лесных ресурсов с использованием анализа спутниковых и экологических данных на Дальнем Востоке России». На конференции в академии он представил собственные достижения в области анализа лесоуправления, воздействия лесных пожаров, рубки леса.

Отмечается, что студенты Института лесного хозяйства Приморской ГСХА получили возможность прослушать лекцию о лесных экосистемах в околополярном регионе. Также гость посетил лесной участок и питомник академии, прошел по экологической тропе, где смог увидеть разнообразие растительности, произрастающей в Приморском крае, познакомиться с ее видовым и возрастным составом.

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