Специалист из Японии представил план по сохранению лесов в Приморском крае

Уссурийск, Приморский край, , 08:21 — REGNUM План совместной работы по сохранению лесов в Приморском крае представил специалист по лесному хозяйству из Японии, президент ассоциации интегрированных экосистем Ёджиро Матсуура, выступая в Приморской государственной сельскохозяйственной академии. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Матсуура посетил Уссурийск в рамках реализации совместного проекта «Разработка целостной и устойчивой информатики лесных ресурсов с использованием анализа спутниковых и экологических данных на Дальнем Востоке России». На конференции в академии он представил собственные достижения в области анализа лесоуправления, воздействия лесных пожаров, рубки леса.

Отмечается, что студенты Института лесного хозяйства Приморской ГСХА получили возможность прослушать лекцию о лесных экосистемах в околополярном регионе. Также гость посетил лесной участок и питомник академии, прошел по экологической тропе, где смог увидеть разнообразие растительности, произрастающей в Приморском крае, познакомиться с ее видовым и возрастным составом.

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