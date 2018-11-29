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Подразделения нацгвардии Украины частично переподчинят ВСУ

Общество

Украинскую армию меняют в связи с военным положением в стране

Киев, 29 ноября 2018, 07:52 — REGNUM  Некоторые подразделения национальной гвардии Украины перейдут в подчинение Вооружённым силам, заявил заместитель начальника генерального штаба ВСУ генерал-майор Родион Тимошенко в время брифинга, сообщило 28 ноября информационное агентство «Укринформ».

"Важным аспектом является то, что Вооруженным силам Украины подчиняются некоторые части и подразделения Нацгвардии Украины. Подчиняться будут только те части и подразделения, которые предварительно готовились к выполнению задач по назначению. В частности, те, кто сопровождают арестованных, подчиняться не будут», — рассказал военный.

Он также отметил, что в ближайшее время пройдут сборы резервистов, а также будут доукомплектованы военные части и завершится перегруппировка войск.

Напомним, в связи с военным положением, объявленным в десяти областях Украины, президент страны Пётр Порошенко объявил частичную мобилизацию.

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По словам Родиона Тимошенко, мобилизация в первую очередь коснётся тех, кто уже имеет военную подготовку. Население дополнительно мобилизовывать не будут.

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Вооруженные силы Украины
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