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В Китае осудили пьяного пассажира, перевернувшего автобус на бок

Общество

Дебошир получил три года тюрьмы

Цзинань, Китай, 29 ноября 2018, 07:40 — REGNUM  Мужчина был приговорен к трем годам тюремного заключения за попытку в пьяном виде отнять руль у водителя пассажирского автобуса в провинции Шаньдуна на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

По информации суда уезда Дунцин города Тайань провинции Шаньдун, мужчина по фамилии Чжоу пытался отнять рулевое колесо у водителя автобуса, который отказался остановиться на одном из перекрестков 21 апреля 2018 года. В автобусе находилось 18 пассажиров.

В результате действий Чжоу, автобус внезапно поменял направление движения и перевернулся на бок после того, как водитель применил экстренное торможение. Жертв удалось избежать. Поведение Чжоу было признано социально опасным.

Отметим, что не всегда подобного рода случаи заканчиваются относительно благополучно. Так, в китайском городе Чунцин произошла схожая ситуация, когда одна из пассажирок попыталась отнять рулевое колесо у водителя автобуса, ехавшего по мосту через реку Янцзы. В результате автобус рухнул с моста, сбив ограждение моста. Погибли 15 человек. Никто из пассажиров не выжил.

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