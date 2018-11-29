В Китае осудили пьяного пассажира, перевернувшего автобус на бок

Цзинань, Китай, , 07:40 — REGNUM Мужчина был приговорен к трем годам тюремного заключения за попытку в пьяном виде отнять руль у водителя пассажирского автобуса в провинции Шаньдуна на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

По информации суда уезда Дунцин города Тайань провинции Шаньдун, мужчина по фамилии Чжоу пытался отнять рулевое колесо у водителя автобуса, который отказался остановиться на одном из перекрестков 21 апреля 2018 года. В автобусе находилось 18 пассажиров.

В результате действий Чжоу, автобус внезапно поменял направление движения и перевернулся на бок после того, как водитель применил экстренное торможение. Жертв удалось избежать. Поведение Чжоу было признано социально опасным.

Отметим, что не всегда подобного рода случаи заканчиваются относительно благополучно. Так, в китайском городе Чунцин произошла схожая ситуация, когда одна из пассажирок попыталась отнять рулевое колесо у водителя автобуса, ехавшего по мосту через реку Янцзы. В результате автобус рухнул с моста, сбив ограждение моста. Погибли 15 человек. Никто из пассажиров не выжил.

Читайте также: Искореженные обломки автобуса извлечены из реки Янцзы в китайском Чунцине

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае пассажиры автобусов чаще становятся агрессорами, чем водители