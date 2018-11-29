В Приморье исключили 750 тыс. га и один район из «дальневосточного гектара»

Владивосток, , 07:30 — REGNUM Более 750 тысяч гектаров земли в Приморском крае, а также полностью весь Хасанский район, теперь не могут выдаваться желающим в бесплатное пользование в рамках программы «Дальневосточный гектар», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Решение об этом принято краевыми депутатами на очередном заседании 28 ноября.

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По словам замдиректора департамента земельных и имущественных отношений края Алексея Ляйфера, представлявшего законопроект, документом определяются территории, в которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование.

«Такими территориями определены городские округа Владивостокский, Артёмовский, Находкинский, Спасск-Дальний, территории населенных пунктов Большой Камень, Арсеньев, Уссурийск, Дальнегорск, Партизанск, Лесозаводск, Смоляниново, села Таежный, Молодежный, а также территории перспективного развития Владивостока, Артема и Находки. Данные территории обозначены как буферные зоны, устанавливаются в соответствии с законом о свободном порте Владивосток, предусматривающем их развитие», — пояснил Ляйфер.

Кроме того, под «санкции», что очень хорошо, попала «жемчужина» Приморья — весь Хасанский район.

«Этот район имеет огромное количество территорий, которые не могут быть предоставлены в рамках программы. Это нацпарк «Земля леопарда», заповедник «Кедровая Падь», лечебно-оздоровительные места, памятники природы. В районе большое количество участков, которые находятся в ведении ФСБ, Минобороны, Федерального агентства по недропользованию. Хасанский район закрывается, в том числе, в связи с необходимостью перспективного строительства перевалочных терминалов сыпучих грузов, контейнеров, завода по производству пилорам», — добавил депутатам замдиректора департамента.

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Председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов сказал, что законопроект одобрен на комитете, и рекомендован к принятию его в трех чтениях.

На данный момент поступило 49,1 тысяча заявок на получение «дальневосточного гектара» в Приморье. Чаще всего в крае берут гектары под сельское хозяйство, индивидуальное жилищное строительство, дачное хозяйство и предпринимательство.

Как сообщало ИА REGNUM, из 188,4 млн дальневосточных гектаров выдано порядка 45 тысяч. Согласно опросу, проведенному ИА REGNUM, в котором приняли участие 34 794 жителя из всех регионов России, люди хорошо осведомлены о программе по бесплатному выделению дальневосточных гектаров, но ехать в ДФО за куском земли не планируют.

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