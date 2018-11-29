Стриминговые сервисы в Китае взрывными темпами набирают популярность

Пекин, , 07:26 — REGNUM Количество пользователей сервисов интернет-стриминга в Китае достигло 609 млн человек по состоянию на июнь 2018 года, сообщает 28 ноября агентство Синьхуа.

Рынок интернет-видео в Китае превысил 201,6 млрд юаней ($29 млрд) в 2018 году, что на 39,1% выше в сравнении с 2017 годом, говорится в Исследовательском докладе о развитии интернет-стриминга в Китае.

Доклад был выпущен Китайской ассоциацией услуг сетевого вещания (CNSA) в кулуарах проходящей в столице провинции Сычуань городе Чэнду Шестой Китайской интернет, радио и видео конвенции.

Мощный рост был замечен на рынке коротких видео. В июне количество потребителей короткого видео достиг 594 млн человек, что оставляет 97,5% от общего числа потребителей онлайн-стримингового контента в Китае. Этот рынок оценивается в 11,8 млрд юаней, что на 106% больше, чем в 2017 году.

Отметим, что стремительный рост популярности потового видео в Китае привел к хаосу в этой сфере в плане юридического регулирования и отслеживания ненадлежащего контента. Разобраться с этим хаосом намерены китайские правоохранители в ближайшее время.

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