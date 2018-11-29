Экс-участник «Битвы экстрасенсов» назвал цену выхода в финал проекта

Москва, , 07:26 — REGNUM Бывший участник популярного российского телешоу «Битва экстрасенсов» на условиях анонимности рассказал в интервью телеканалу «360», что ему предлагали купить место в финале проекта за 450 тыс. рублей.

По его словам, на этапе кастинга и после подписания соглашения о нераспространении информации ему якобы предложили купить участие и ведение по проекту

«Это был четвертый сезон, и тогда стоимость составляла 450 тыс. (рублей)», — рассказал бывший участник.

Он добавил, что сценарий «Битвы экстрасенсов» полностью определяется редакторам, а перед съемками каждого эпизода участникам сообщают всю необходимую информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший ведущий проекта Михаил Пореченков заявил, что долго работал в «Битве экстрасенсов» и может сказать, что «все вранье». В свою очередь сменивший его Марат Башаров ответил, что в программе снимаются «очень хорошие актеры», если считать, что все радости и горе людей в кадре — постановочные.

Программа «Битва экстрасенсов» выходит в России с 2007 года, она основана на формате британской передачи Britain’s Psychic Challenge.

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