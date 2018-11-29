Жителям России позволили не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

Москва, , 07:30 — REGNUM Закон, отменяющий обязанность жителей России доказывать отсутствие у них долгов за жилищно-коммунальные услуги при получении субсидий и компенсаций, подписан президентом Владимиром Путиным. Документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о наличии или отсутствии долгов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Это обстоятельство играет роль при предоставлении субсидий и компенсаций.

После принятия закона наличие долга будут выявлять на основании постановления суда, вступившего в законную силу. Предъявлять документы, подтверждающие такое решение, граждане не обязаны.

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Инициативу выдвинули парламентарии от «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». Предполагается, что сведения о судебных актах по задолженностям можно будет получить из системы ГИС ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема долгов по ЖКХ в России весьма актуальна. По данным Росстата, за первый квартал 2018 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла на 5,3% по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигла 1,4 трлн рублей.

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