Бывший вице-губернатор провинции Шэньси в Китае обвиняется в коррупции

Сиань, Китай, , 07:06 — REGNUM Бывший вице-губернатор китайской провинции Шэньсни на северо-западе Китая был задержан по обвинению во взяточничестве, сообщили в Верховной народной прокуратуре Китая, передает 28 ноября агентство Синьхуа.

Согласно заявлению Верховной народной прокуратуры, Фэн Синьчжу обвиняется в использовании своего должностного положения от занимаемых им в разное время постов в поисках личной материальной выгоды, которую он получал в виде денежных средств и дорогих подарков лично или через посредников. Фэн был уведомлен о своих правах.

Напомним, что экс-вице-губернатор провинции Гуйчжоу Пу Бо также был арестован по обвинению во взяточничестве, о чем сообщало ИА REGNUM. Подробности дела пока не раскрываются.

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