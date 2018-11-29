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Бывший вице-губернатор провинции Шэньси в Китае обвиняется в коррупции

Общество

Согласно заявлению Верховной народной прокуратуры, Фэн Синьчжу обвиняется в использовании своего должностного положения от занимаемых им в разное время постов в поисках личной материальной выгоды

Сиань, Китай, 29 ноября 2018, 07:06 — REGNUM  Бывший вице-губернатор китайской провинции Шэньсни на северо-западе Китая был задержан по обвинению во взяточничестве, сообщили в Верховной народной прокуратуре Китая, передает 28 ноября агентство Синьхуа.

Согласно заявлению Верховной народной прокуратуры, Фэн Синьчжу обвиняется в использовании своего должностного положения от занимаемых им в разное время постов в поисках личной материальной выгоды, которую он получал в виде денежных средств и дорогих подарков лично или через посредников. Фэн был уведомлен о своих правах.

Напомним, что экс-вице-губернатор провинции Гуйчжоу Пу Бо также был арестован по обвинению во взяточничестве, о чем сообщало ИА REGNUM. Подробности дела пока не раскрываются.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший вице-губернатор китайской провинции арестован за коррупцию

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