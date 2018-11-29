Возобновляется прямой авиарейс из Абакана в Красноярск

Абакан, , 07:04 — REGNUM Выполнение авиарейсов по маршруту Абакан — Красноярск — Абакан с 7 декабря планирует начать авиакомпания «КрасАвиа». Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Уточняется, что прямой рейс будет выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути — 1 час 15 минут. Вылеты будут осуществляться из аэропорта Черемшанка на легкомоторном самолете Л-410. Вместимость воздушного судна — до 19 пассажиров.

Цена билета из Красноярска в Абакан или из Абакана в Красноярск — 2250 рублей без учёта сборов. В минтрансе привели данные, что билет на поезд в вагоне-купе по тому же направлению будет стоить порядка 2400 рублей, автобусный билет — чуть более 1 тыс. рублей. Однако на автобусе придётся добираться более 6 часов, на поезде — 11 часов 17 минут.

Напомним, в группе аэропорта «Абакан» в соцсети «ВКонтакте» ранее было объявлено голосование, стоит ли открывать направление Красноярск — Абакан — Красноярск. Всего проголосовали 75 человек, из них 55 (73,33%) ответили, что будут пользоваться данным направлением.