Власти Китая выделили местным бюджетам $13 млрд на борьбу с бедностью

Пекин, , 06:38 — REGNUM Центральное правительство Китая выдало часть его фондов по борьбе с бедностью, рассчитанных на 2019 год местным правительствам, сообщили в Министерстве финансов Китая, передает 28 ноября агентство Синьхуа.

Фонды были уже выделены 28 провинциям, автономным регионам и муниципалитетам общей суммой в 90,98 млрд юаней (около $13 млрд), что составляет 86% от суммы, выделенной на 2018 год, сообщили в министерстве.

Порядка 12 млрд юаней средств будут использованы на поддержку районов, пребывающих в глубокой бедности, включая Тибет, Синьцзян, части провинций Сычуань, Юньнань и Ганьсу.

Министерство также делегировало часть полномочий по надзору и использования фондов уездным правительствам, подчеркнув, что средства могут быть использованы на любые проекты и задачи, связанные с борьбой с бедностью.

Напомним, что в 2015 году центральное правительство Китая и Компартии Китая поставили задачу к 2020 году сделать Китай страной всеобщего умеренного достатка населения, для чего необходимо победить беспробудную нищету и безработицу у отсталых районах страны.

К октябрю 2018 года в общей сложности 153 уезда официально были вычеркнуты из государственного списка нищих районов, а количество людей, живущих в беспробудной нищете составило менее 3% от общего населения страны.

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