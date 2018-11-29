В Китайской провинции Чжэцзян выросла доля вновь выявленных носителей ВИЧ

Ханчжоу, Китай, , 05:58 — REGNUM В провинции Чжэцзян на востоке Китая зафиксировано 4544 новых случая заражения людей ВИЧ/СПИД за десять месяцев 2018 года, что на 3% больше, чем за тот же период 2017 года, сообщает 28 ноября агентство Синьхуа.

В октябре 2018 года в провинции было зафиксировано 26 575 новых носителей ВИЧ и больных СПИДом, проживающих в провинции Чжэцзян, сообщили в провинциальном центре контролю и профилактике за заболеваемостью.

Половой способ передачи вируса стал основным в провинции и составил 97,5% от общего количества новых зарегистрированных случаев с января по октябрь 2018 года, сообщил замдиректора провинциальной комиссии по здравоохранению Цао Цифэн.

Доля гомосексуалистов среди всех новых случаев заражения ВИЧ и СПИД составила 38,4%, что на 5,6% выше, чем в 2−17 году, в то время передача через гетеросексуальный половой контакт составила 59,1% от общего числа новых случаев заражения, что на 3,7% выше в сравнении с 2017 годом, отметил Цао в преддверии дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Юньнань количество новых случаев заражения ВИЧ и СПИД за указанный выше период снизилось на 2,6% в сравнении с 2017 годом, в Пекине снижение составило 5,86%.

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