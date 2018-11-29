Трамп: ФРС хуже Китая

Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Федеральная резервная система США — это проблема куда большая, чем китайская экономическая политика, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью The Washington Post.

По словам главы государства, хоть он в 2017 году и предложил сделать Джерома Пауэлла председателем ФРС, сейчас его этот выбор не устраивает: теперешняя работа ФРС «далека от реальности». По словам Трампа, ФРС — «гораздо большая проблема, чем Китай».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре Трамп заявил, что «ФРС сошла с ума» — после падения основных индексов, которым предшествовало увеличение базовой процентной ставки ФРС на 0,25 процентного пункта — до 2−2,25% годовых.

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