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В Шанхае осудили семерых воспитателей детсада за издевательство над детьми

Общество

Приговор был озвучен в Чаннинском районом народном суде Шанхая

Шанхай, Китай, 29 ноября 2018, 05:18 — REGNUM  Суть Шанхая вынес обвинительный приговор восьми обвиняемым сотрудникам детского сада по делу о жестоком обращении с детьми, сообщает 27 ноября агентство Синьхуа.

Приговор был озвучен в Чаннинском районом народном суде Шанхая. В августе 2017 года семеро обвиняемых, которые являлись сотрудниками детского сада, натирали малышей острым японским хреном васаби и распыляли жидкости на детей, толкали, таскали и избивали их. При чем, руководитель детского сада, который также был признан виновным, по имени Чжэн Янь рекомендовал виновным избегать камер наблюдения.

Чжэн был приговорен к одному году и шести месяцев тюремного заключения. Лян Шо и Тан Ин, которые против детей применяли васаби — к одному году и двум месяцам тюрьмы. Более того, им будет запрещено работать в сфере воспитания детей сроком на пять лет. Еще пятеро виновных получили сроки от года до года и двух месяцев.

Напомним, что видеозапись издевательств сотрудников детского сада Ctrip широко разошлось по соцсетям в ноябре 2017 года, что привело к мощному общественному резонансу. Детский сад принадлежит ведущему китайскому туристическому агентству Ctrip, которым руководила третья организация. Он был создан в 2016 году с целью помочь сотрудникам предприятия пристроить своих детей на время их работы.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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