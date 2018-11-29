В Шанхае осудили семерых воспитателей детсада за издевательство над детьми

Шанхай, Китай, , 05:18 — REGNUM Суть Шанхая вынес обвинительный приговор восьми обвиняемым сотрудникам детского сада по делу о жестоком обращении с детьми, сообщает 27 ноября агентство Синьхуа.

Приговор был озвучен в Чаннинском районом народном суде Шанхая. В августе 2017 года семеро обвиняемых, которые являлись сотрудниками детского сада, натирали малышей острым японским хреном васаби и распыляли жидкости на детей, толкали, таскали и избивали их. При чем, руководитель детского сада, который также был признан виновным, по имени Чжэн Янь рекомендовал виновным избегать камер наблюдения.

Чжэн был приговорен к одному году и шести месяцев тюремного заключения. Лян Шо и Тан Ин, которые против детей применяли васаби — к одному году и двум месяцам тюрьмы. Более того, им будет запрещено работать в сфере воспитания детей сроком на пять лет. Еще пятеро виновных получили сроки от года до года и двух месяцев.

Напомним, что видеозапись издевательств сотрудников детского сада Ctrip широко разошлось по соцсетям в ноябре 2017 года, что привело к мощному общественному резонансу. Детский сад принадлежит ведущему китайскому туристическому агентству Ctrip, которым руководила третья организация. Он был создан в 2016 году с целью помочь сотрудникам предприятия пристроить своих детей на время их работы.

Читайте также: Сотрудники детского дневного центра Шанхая задержаны за жестокое обращение

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае уволили директора детского сада за организацию стриптиза для детей