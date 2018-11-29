Джедай из ВТБ призвал бороться с американской «Звездой Смерти»

Москва, , 05:18 — REGNUM Глава российского банка ВТБ Андрей Костин и первый зампредседателя правления банка Юрий Соловьев пришли на прием форума «Россия зовет!» в костюмах джедаев из киносаги «Звездные войны», сообщает РБК.

Сообщается, что прием проходил в закрытом режиме, однако проводился он в стилистике «Звездных войн», именно поэтому руководители и пришли в тематических костюмах. Издание отмечает, что рядовые сотрудники ВТБ пришли в обычных вечерних нарядах.

В своем приветственном слове Костин сравнил США со «Звездой Смерти», которая пытается запугивать Россию санкциями. Он также назвал в качестве девиза фразу из кинофильма — «да пребудет с нами сила».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября глава ВТБ Андрей Костин на мероприятии в МГИМО, посвященном началу нового учебного года, назвал экс-главу МИД Великобритании «уродом».

После того, как его фраза широко разошлась по СМИ, Костин принес официальные извинения перед британским политиком. Он подчеркнул, что его фраза была связана с разочарованием от кризиса в отношениях Соединенного Королевства и России.

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