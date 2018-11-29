Минприроды ужесточит экологический контроль бухты Золотой Рог в Приморье

Владивосток, , 04:56 — REGNUM Глава Минприроды РФ намерен ужесточить контроль за экологической ситуацией в бухте Золотой Рог, передаёт корреспондент ИА REGNUM. О планируемых мерах министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рассказал во Владивостоке на выездном совещании.

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«Предстоит поработать, в первую очередь, над культурой тех, кто участвует в загрязнении этой бухты, для того чтобы они четко понимали, что нельзя так дальше вести себя», — сказал Дмитрий Кобылкин.

По словам министра, экологические стандарты и нормы должны работать — это ворота въездные, это не только лицо Владивостока, это лицо нашей страны»:

«Мы должны это понимать, и экология в этом плане отступать назад не будет, будет только ужесточать требования».

По информации отдела водных ресурсов по Приморскому краю Амурского бассейнового водного управления, в бухту ежегодно сбрасывают 14,2 млн кубических метров сточных вод, из них 9,4 млн кубических метров — без очистки. При этом нефтепродуктами и тяжелыми металлами загрязнена не только вода Золотого Рога, но и дно. В пробах, взятых в бухте, отмечается превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов, фенолов, ртути, меди, свинца.

Проект по очистке Золотого Рога находится на контроле вице-премьера Юрия Трутнева. Будучи летом 2018 года во Владивостоке, полпред президента поставил перед властями задачу принять ряд дополнительных мер по нормализации экологической обстановки, в том числе и в акватории.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко озвучивал не раз вопросы об обеспечении экологической безопасности морских акваторий в Приморье. Так, он предложил поручить Минприроды России обеспечить реализацию мер, направленных на ликвидацию накопленного экологического вреда в бухте Золотой рог, Минтрансу России рассмотреть вопрос о наделении ФГУП Росморпорт правом взимать экологический сбор в морских портах страны, чтобы направлять его на развитие портовой инфраструктуры и обеспечение экологической безопасности, а также Минтрансу совместно с Минприроды — проработать вопрос о создании единого оператора, ответственного за проведение мероприятий по очистке акваторий морских портов от мусора и нефтепродуктов.

Предложения Олега Кожемяко поддержал полпред Трутнев, подчеркнув, что «Приморье — стратегически важный регион, которым надо заниматься».