«Сынок, мы обещаем...»: трагедия в нижегородском лагере, где погиб ребёнок

Нижний Новгород, , 04:21 — REGNUM Отец Кирилла Г., погибшего во время пожара на базе отдыха в Городецком районе Нижегородской области, в своём обращении в память об единственном сыне пообещал пойти до конца и наказать виновных. Погибшему из-за чьей-то халатности ребёнку 27 ноября должно было исполниться 12 лет.

«Это была первая самостоятельная поездка без родителей. Ласково мы его называем Кисточка. Когда мы отдавали Кирилла в лагерь, у нас не было ни капли сомнения, что организатор позаботится о безопасности наших детей. Красивая картинка! А по факту халатность, безответственные взрослые, не имеющие образования. Одна фальшь…», — пишет на своей странице в соцсетях Дмитрий.

Он также рассказал, что не сработала сигнализация, ни один огнетушитель в доме не работал.

«Эту боль невозможно пережить! Сейчас заведено уголовное дело. Мы очень надеемся, что следствие разберётся и накажет всех виновных!!! Мы пойдём до конца! Сынок, мы обещаем все будут наказаны!!!» — пишет папа погибшего Кирилла.

Напомним, пожар, в котором погиб Кирилл, произошёл в ночь на 2 ноября на одной из баз отдыха в деревне Соболиха Городецкого района. Во время пожара в трёхэтажном деревянном корпусе спавший на последнем этаже ребёнок не смог выбраться. В здании в момент трагедии находилось 16 человек, из которых 14 детей.

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Все дети — участники поездки, организованной ООО «Галерея VIP тур». По данному происшествию было возбуждено два уголовных дела — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение смерти по неосторожности. Глава региона Глеб Никитин поручил ГУ МЧС по Нижегородской области усилить контроль над безопасностью в местах детского отдыха и проверить их вне зависимости от форм собственности и нахождения в реестре.