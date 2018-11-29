Трамп зажег огни на рождественской ели в Белом доме

Вашингтон, , 04:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп зажег огни на рождественской елке, которая установлена перед Белым домом в Вашингтоне. В церемонии приняла участие его супруга Меланья и его дети.

Сообщается, что ведущим праздника стал актер Антонио Сабато. Трамп не стал говорить большую речь, а просто пожелал всем жителям США счастливого Рождества и Нового года. После того, как на елке зажглись огни, начался праздничный концерт.

Музыкальное сопровождение праздника обеспечивал инструментальный ансамбль вооруженных сил США. Традиция зажигать огни на рождественской елке в Белом доме зародилась еще в 1923 году во время президентства Джона Калвина Кулиджа.