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Трамп зажег огни на рождественской ели в Белом доме

Общество

После того, как на елке зажглись огни, начался праздничный концерт

Вашингтон, 29 ноября 2018, 04:15 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп зажег огни на рождественской елке, которая установлена перед Белым домом в Вашингтоне. В церемонии приняла участие его супруга Меланья и его дети.

Сообщается, что ведущим праздника стал актер Антонио Сабато. Трамп не стал говорить большую речь, а просто пожелал всем жителям США счастливого Рождества и Нового года. После того, как на елке зажглись огни, начался праздничный концерт.

Музыкальное сопровождение праздника обеспечивал инструментальный ансамбль вооруженных сил США. Традиция зажигать огни на рождественской елке в Белом доме зародилась еще в 1923 году во время президентства Джона Калвина Кулиджа.

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