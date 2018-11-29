Собянин сравнил Москву с Нью-Йорком и Лондоном

Москва, , 01:31 — REGNUM Москва почти вдвое опережает Нью-Йорк по количеству желающих остаться в ней жить, сообщил 28 ноября мэр Москвы Сергей Собянин на бизнес-форуме «Трансформация» в столичном спорткомплексе «Олимпийский», передаёт ТАСС.

Собянин привёл данные международного исследования, по котором 60% жителей Москвы чувствуют себя в городе комфортно и не задумываются о переезде.

«Говорят, что москвичи хотят уехать из города. На самом деле, доля жителей, которые хотели бы оставаться и жить в своем городе, одна из самых высоких в мире. В Нью-Йорке хотят остаться всего 35%, в Москве — 60%», — заявил градоначальник.

По его словам, российскую столицу в этом рейтинге опережает только британская — у Лондона 62%. На третьем месте в исследовании Сидней с 42%.

Причину высокого показателя Собянин видит не в контрасте социально-экономических условий между столицей и регионами РФ, а в работе, проделанной в Москве в последние годы.