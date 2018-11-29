Работа Ocean Plaza в Киеве возобновлена

Киев, , 01:18 — REGNUM Функционирование торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве возобновилась после инцидента с дымовыми шашками, сообщили в пресс-службе ТРЦ.

«Сообщаем, что задымление ликвидировано, и ТРЦ Ocean Plaza возобновит свою работу с 20:00 (время местное)», — сообщили в ТЦ.

Напомним, вечером на Ocean Plaza в Киеве совершено нападение представителей «радикальной организации». Они, как сообщили в заведении, подожгли в здании дымовые шашки.

Также ими были захвачены рабочие места администраторов информационной стойки. Из здания были эвакуированы люди. Охрана, как сообщали в ТЦ, пыталась не допустить развития конфликта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве радикалы атаковали здание торгового центра