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Путин разрешил присваивать аэропортам имена выдающихся деятелей России

Общество

Имена выдающихся людей будут присваиваться географическим объектам по результатам общественных обсуждений

Москва, 28 ноября 2018, 22:59 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий присваивать отдельным географическим объектам имена выдающихся деятелей России. Документ опубликован 28 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам могут присваиваться имена выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.

Предполагается, что присвоение имен будет осуществляться президент по представлению правительства. В свою очередь, предложения о присвоении имён географическим объектам должны будут вноситься в правительство Общественной палатой по итогам общественных обсуждений.

В указе оговаривается, что присвоенное объекту имя выдающегося деятеля «не является составной частью установленного наименования географического объекта» и не влечет за собой изменения уже установленного наименования.

Напомним, в России с 12 по 30 ноября проходит конкурс «Великие имена России», в ходе которого каждый желающий может проголосовать за присвоение аэропортам имён выдающихся деятелей по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя».

В утвержденный финальный список конкурса вошли 124 кандидата разных исторических эпох и рода деятельности. На сегодняшний день в голосовании приняли участие уже около трёх миллионов человек.

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Проект по присвоению аэропортам России имен великих людей
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