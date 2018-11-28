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ВСУ не будут проводить мобилизацию население во время военного положения

Общество

Пройдут только учебные стрельбы с резервистами

ВСУ не будут проводить мобилизацию население во время военного положения
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Киев, 28 ноября 2018, 20:12 — REGNUM  Военное положение на Украине не подразумевает мобилизацию населения, заявил заместитель начальника генерального штаба генерал-майор Родион Тимошенко, сообщает 28 ноября УНИАН.

По его словам, во время военного положения будут проводиться сборы резерва первой очереди на учебные стрельбы, причем всем участникам сборов будет выплачено вознаграждение в размере от 3 до 5 тыс. гривен (от $110 до $180).

Оперативный резерв ВСУ первой очереди — граждане до 40 лет, прошедшие воинскую подготовку.

Напомним, с 28 ноября на Украине в 10 областях вводится военное положение на 30 дней до конца декабря. Такое решение было принято после провокации, устроенной украинскими ВМС в территориальных водах России.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко заявил об отсутствии намерений продлевать военное положение

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Военное положение на Украине
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