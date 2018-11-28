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Премьер Италии: решение о миграционном пакте ООН примет парламент

Общество

Маттео Сальвини в свою очередь категорически опровергает возможность присоединения Италии к пакту

Премьер Италии: решение о миграционном пакте ООН примет парламент
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Рим, 28 ноября 2018, 19:16 — REGNUM  Решение о возможном присоединении Италии к миграционному пакту ООН будет принимать парламент страны, заявил в среду, 28 ноября, премьер-министр Джузеппе Конте, передает Il Fatto Quotidiano.

Вице-премьер и лидер правящей партии «Лига» Маттео Сальвини в свою очередь категорически опроверг возможность присоединения Италии к пакту. Парламент примет отрицательное решение, уверен Сальвини.

Представители второй правящей партии, «Движения 5 звезд», пока не заявляли о конкретном решении в отношении пакта, где утверждается «право на миграцию». Ожидается, что в соответствии с коалиционным соглашением правительства «Движение» примет сторону «Лиги» и также проголосует против.

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