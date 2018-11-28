Глобальное партнёрство по образованию выделит Афганистану 100 млн долларов

Кабул, , 22:11 — REGNUM 27 ноября Глобальное партнёрство по образованию опубликовало официальное заявление, согласно которому Афганистану будет предоставлено 100 миллионов долларов.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», выделенные средства будут главным образом направлены на повышение доступности базового образования в Афганистане, в особенности для девочек, живущих в наименее развитых в этом отношении провинциях.

Согласно вышеупомянутому заявлению, Глобальное партнёрство по образованию стремится оказать посильную помощь странам, охваченным конфликтами, поэтому выделит 209 миллионов долларов Афганистану, Мьянме и Судану.

В заявлении говорится, что данная помощь будет осуществляться в течение пяти лет в несколько выплат.

Средства, предоставленные Глобальным партнёрством по образованию, поспособствуют строительству новых школ, что позволит увеличить охват образованием, и улучшению качества предоставляемых образовательных услуг, благодаря специальным курсам для учителей.