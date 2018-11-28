Четверг, 29 Ноября 2018 года
00:49:25 МСК

В Китае активно продают новогодние туры в Пхеньян

Общество

На туристические программы в КНДР наблюдается высокий спрос

Пхеньян, 28 ноября 2018, 23:46 — REGNUM  Крупное китайское туристическое агентство Young Pioneer Tours предлагает гражданам КНР посетить Северную Корею на Рождество и Новый год; такие туры пользуются большой популярностью. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Согласно информации, размещённой на сайте компании, трехдневная поездка в Пхеньян обойдётся в 600 долларов, а за 760 долларов можно будет провести в КНДР четыре дня и посетить приграничный город Кэсон и демилитаризованную зону. Туристам предлагается отправится в КНДР из китайского города Даньдуна на поезде. Туры проводятся только в составе организованных групп и согласно заранее утверждённому маршруту. Туристов на территории КНДР сопровождает сотрудник северокорейских спецслужб.

Примечательно, что услугами компании в 2016 году воспользовался американский студент Отто Уомбиер. Во время нахождения в Пхеньяне он был арестован за похищение пропагандистского плаката и провёл в тюрьме 17 месяцев. Затем власти КНДР выпустили его на свободу, однако Отто Уомбиер находился в состоянии комы и погиб несколькими днями позднее.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить