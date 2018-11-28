Законопроект о бесплатном спутниковом ТВ внесен в Госдуму

Москва, , 18:36 — REGNUM Законопроект о бесплатном спутниковом телевидении внесли в Госдуму депутаты Петр Толстой и Евгений Ревенко («Единая Россия»), а также Леонид Левин («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Устанавливается обязанность российским операторам спутникового телевидения обеспечивать бесплатный доступ к пакету обязательных теле‑ и радиоканалов для граждан, проживающих в районах, не охваченных наземным цифровым вещанием.

Законопроект определяет обязанность операторов предоставлять доступ к спутниковому сигналу без абонентской платы для жителей таких территорий, что позволит уже с начала 2019 года запустить процесс общенационального перехода на «цифру».

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, проект закона коснется более 1,5% населения страны, что составляет около 1 млн домохозяйств.

«Важно отметить, что как и в случае с приставками DVB-T2, приобретение спутниковых комплектов для социально незащищенных граждан должно компенсироваться за счет средств региональных бюджетов», — отметил один из авторов инициативы Леонид Левин («Справедливая Россия»).

С учетом специфики расчета и построения сети эфирного цифрового наземного телевизионного и радиовещания, строительство которой обеспечено в рамках Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009−2018 годы», максимальный охват цифровым эфирным наземным телерадиовещанием, предусмотренный целевыми показателями ФЦП, составляет 98,4% населения.