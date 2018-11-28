Псковская область подготовит юбилейную встречу ветеранов на Кургане дружбы

Псков, , 18:31 — REGNUM Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии на Кургане дружбы в 2019 году станет юбилейной, 60-й по счёту. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, принимающей стороной в соответствии с очередностью выступит Россия.

Основные памятные мероприятия пройдут на территории Себежского района Псковской области в первое воскресенье июля 2019 года.

О подготовке мероприятия рассказал сегодня, 28 ноября, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи с Государственным секретарём Союзного государства Григорием Рапотой, который находится в регионе с рабочим визитом.

«Это важное международное мероприятие, которое объединяет наши государства и обеспечивает связь поколений с тем, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась общей и не претерпевала никаких изменений», — отметил Михаил Ведерников.

Напомним, Курган дружбы — насыпной холм, специально созданный на стыке границ бывших трёх республик СССР. В основание кургана вмонтированы три плиты, надписи на которых сделаны на трёх языках — латышском, белорусском и русском. Они говорят о том, что Курган дружбы был сооружён в честь неугасимой боевой дружбы, которая была скреплена кровью латышских, русских и белорусских партизан. Открытие памятника состоялось 3 июля 1959 года. С тех пор на этом месте проходят ежегодные встречи ветеранов трёх стран.

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