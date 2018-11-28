Эксперт: Варфоломей считает связь приходов с Россией угрозой своей империи

Москва, , 18:25 — REGNUM Патриарх Варфоломей намерен унифицировать церковную жизнь и рассматривает укорененность русских приходов западноевропейского экзархата в русской традиции как угрозу своей «империи», отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 28 ноября, религиовед Роман Лункин, комментируя решение Константинополя о роспуске Западноевропейского экзархата приходов русской традиции.

Ранее СМИ сообщили, что Константинопольский патриархат во время синода в Фанаре принял решение о роспуске Западноевропейского экзархата приходов русской традиции. В Константинополе сообщили, что «решение направлено на дальнейшее укрепление связи приходов русской традиции с материнской церковью Константинопольского патриархата».

«Решение о ликвидации экзархата русских приходов — это проявление стремления Константинопольского патриархата упорядочить ситуацию и унифицировать церковную жизнь. По этой логике русские приходы в Западной Европе, которые входят в связанную с Константинополем отдельную структуру, должны войти в региональную епархию самого Константинопольского патриархата.

Возглавляет эту епархию епископ Эммануил, который был одним из основных спикеров во время церковного раскола. Именно он объяснял позицию Константинополя по поводу Москвы. Это показывает, что для Варфоломея ситуация связана не только с административными проблемами, но и с происшедшим расколом. Варфоломей хочет, чтобы русскими приходами в Европе управлял ставленник Константинополя.

Какими будут последствия этого решения? Экзархат должен обсудить решение Константинополя и либо принять, либо отвергнуть его. Если оно будет утверждено, то приходы автоматически перейдут под прямое руководство епископа Константинопольского патриархата. Переход всего экзархата в РПЦ маловероятен. Возможно возникновение точечных «очагов напряжения» и переходы отдельных приходов в Московский патриархат.

Всего в этом экзархате около 300 приходов. Главное тут — не количество, а их культурная и национальная преемственность и связь с Россией. Ведь это были приходы русских эмигрантов в советское время. Они укоренены в русской традиции и сохраняют связь с Россией, и патриарх Варфоломей рассматривает это как угрозу своей империи», — отметил Лункин.