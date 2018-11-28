Аэропорт в Калининграде ждёт рекордного пассажира

Калининград, , 18:21 — REGNUM

Юбилейный, двухмиллионный пассажир будет зарегистрирован в калининградском аэропорту уже 3 декабря, анонсировала сегодня, 28 ноября, пресс-служба регионального правительства. Правда пока не ясно, с какого направления (или в какое) он прилетит. Точно известно, что это будет пассажир прибывающий или отправляющейся в Москву, Санкт-Петербург или Рим.

По итогам 2017 года пассажиропоток аэропорта «Храброво» составил 1,78 млн человек. По состоянию на 27 ноября 2018 года аэропорт «Храброво» обслужил более 1,98 млн пассажиров.

Отметим также, что Калининград в 2018 году стал одним из городов-хозяев Чемпионата мира по футболу, что гарантировало региону рекордный приток туристов.