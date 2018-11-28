Эфиопия запустит свой первый спутник с помощью Китая

Аддис-Абеба, , 21:25 — REGNUM В сентябре 2019 года Эфиопия при финансовой и технической поддержке Китая запустит свой первый спутник для наблюдения за Землей. По словам главы Института космической науки и техники Эфиопии (ESSTI) университета Аддис-Абебы Соломона Бэляя Тессема, проектирование и запуск спутника оценивается в 8 миллионов долларов, из которых Китай выделит на проект 6 миллионов долларов. Спутник будет запущен из Китая, но его центр управления будет базироваться в Эфиопии. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Addis Standard.

В 2016 году правительство Эфиопии создало ESSTI в качестве центра разработки и применения космических технологий в целях развития космической отрасли. В январе 2017 года министерство науки и техники Эфиопии объявило о планах запуска спутника на орбиту через 3−5 лет, чтобы улучшить возможности мониторинга погоды. Это последовало за запуском частной, астрономической обсерватории на холмах рядом с Аддис-Абебой.

Поскольку спутники становятся все меньше и дешевле, все большее число африканских стран заявляют о своих планах участвовать в космической программе. Африканские страны, включая Кению, Египет, Нигерию, Южную Африку и Марокко, уже вступили в партнерские отношения для запуска собственных программ с целью обеспечения своих собственных научных, технологических и военных амбиций. Африканский союз также представил африканскую космическую политику, в которой содержится призыв к разработке континентальной космической программы и принятию рамок для использования спутниковой связи для экономического прогресса на континенте.