Псковский губернатор: Ганза не должна лишить выпускников праздника

Псков, , 18:09 — REGNUM XXXIX Международные Ганзейские дни, которые состоятся в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года, должны быть проведены так, чтобы не нарушать традиций выпускных вечеров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом заявил сегодня, 28 ноября, губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба Псковской области.

Ведерников отметил, что вопросу обеспечения безопасности в рамках подготовки к Международным Ганзейским дням необходимо уделить особое внимание, так как на эти даты выпадает целый ряд других масштабных событий. Среди них — юбилейный, 60-й Курган Дружбы в первое воскресенье июля 2019 года, где Псковская область будет принимающей стороной.

Ближе к Ганзейским дням переносится и Пушкинский праздник поэзии, кроме того, в эти же дни в школах региона пройдут выпускные вечера.

«Сейчас молодежь Пскова переживает, что выпускные будут отменены или перенесены. Надо найти возможность провести Ганзейские дни так, чтобы не нарушать традиции и не лишать выпускников их праздника», — заявил Михаил Ведерников.

Напомним, ранее власти Пскова заявили о том, что проработают вопрос о переносе выпускных школьных вечеров из-за их совпадения со временем проведения Международных Ганзейских дней Нового времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный Ганзейский форум Псков будет принимать впервые. В России подобное событие состоится во второй раз, спустя 10 лет, как в 2009 году Международные Ганзейские дни Нового времени состоялись в Великом Новгороде. Среди городов Ганзейского союза очерёдность проведения форума расписана вплоть до 2040 года, города выигрывают право проведения фестиваля на конкурсной основе. Очередным Ганзейским дням в России придан федеральный статус, организационный комитет по их подготовке и проведению возглавляет вице-премьер РФ Ольга Голодец.

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