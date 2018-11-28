Колледж в Керчи не ремонтируют уже более пяти недель после трагедии

Симферополь, , 17:31 — REGNUM Ремонт Керченского политехнического колледжа, к которому власти Крыма обещали приступить через пять дней после вооружённого нападения — 22 октября, не начался и спустя пять недель. Власти РК только сейчас выделили деньги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Выделить из резервного фонда Совета министров РК министерству образования, науки и молодёжи бюджетные ассигнования на непредвиденные расходы, связанные с аварийно-восстановительными работами центрального корпуса государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Керченский политехнический колледж», в сумме 9 миллионов 141 тысяча рублей», — сказано в распоряжении крымского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на политехнический колледж в Керчи погибли 21 человек и ещё несколько десятков получили тяжёлые ранения. Занятия для студентов возобновились 23 октября и проходят в других корпусах.

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«С понедельника, 22 октября начнутся работы по восстановлению разрушенного здания. Занятия в это время будут проводиться в других корпусах», — сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксёнов.

7 ноября министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов заверил общественность в том, что ремонтные работы в начнутся в ближайшие два дня. Однако и ему не удалось сдержать слова.

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