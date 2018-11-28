Лео Бокерия проведет прием более 600 больных детей в Грозном

Грозный, , 17:19 — REGNUM В ближайшее время Чечню посетит известный кардиохирург Лео Бокерия. Известный во всем мире врач, академик РАН проведет прием более 600 детей на базе республиканской детской клинической больницы, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

По словам министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова, почти у всех детей, отобранных для консультации Лео Бокерии, врожденные пороки сердца. Половина из них — новорожденные, вывезти их за пределы республики сложно.

Визит известного кардиолога намечен на 5−6 декабря. Бокерия приедет с группой специалистов, в том числе кардиохирургов, кардиологов, специалистов УЗИ. В ходе визита будет оказана помощь в налаживании кардиохирургической службы в Чечне.

Читайте также: Чеченских сердечников обследуют специалисты Центра имени Бакулева

Стоит отметить, что это не первое посещение республики специалистами Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева. В 2007 году директор центра Лео Бокерия вместе с группой врачей побывал в Чечне по приглашению главы региона Рамзана Кадырова. После обследования больных с кардиозаболеваниями они отобрали наиболее тяжелых для лечения в Москве.