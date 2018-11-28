Рождаемость в Италии снизилась на 3%

Рим, , 17:05 — REGNUM В 2017 году в Италии родилось 458 151 детей, что на 15 000, или на 3%, меньше, чем годом ранее, сообщили в среду, 28 ноября, в национальной службе статистики Istat.

В последние три года рождаемость Италии равномерно снижается со скоростью 3% в год. В сравнении с 2008 годом снижение составило более 20% — тогда родилось почти 580 000 детей.

Новых браков, в которых и муж и жена являются гражданами Италии, в 2017 году было зарегистрировано около 359 тысяч, что на 14 тысяч меньше, чем годом ранее, и на 121 тысячу меньше, чем в 2008 году.

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