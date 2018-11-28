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Кабардино-Балкария: во 2-й тур конкурса «Новая высота» прошел 2791 участник

Общество

Второй тур конкурса проходит 28 ноября

Нальчик, 28 ноября 2018, 16:57 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии прошли во второй тур конкурса резерва управленческих кадров «Новая высота» менее трети участников. По данным организаторов конкурса, к этапу дистанционного тестирования допущен лишь 2791 претендент из почти 10 тысяч человек, приславших заявки.

Второй тур конкурса начался 27 ноября. Конкурсанты смогли в этот день познакомиться с демо-версией теста. Сегодня, 28 ноября, с 00:00 участники конкурса проходят основное тестирование, которое завершится в полночь 29 ноября. Прошедшие по его итогам в финал будут допущены к очному туру конкурса.

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Напомним, на кадровый конкурс «Новая высота 2018» в Кабардино-Балкарии было подано почти 10 тысяч заявок. Среди участников жители республики и представители еще 30 российских регионов и восьми федеральных округов. Самому взрослому кандидату — 68 лет, а самому молодому — 22 года.

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Формирование резерва управленческих кадров
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