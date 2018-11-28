Вахтовикам Песцового месторождения на Ямале выплачивают долги

Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 16:55 — REGNUM Вахтовикам ООО «СК Север» на Песцовом месторождении ЯНАО начали выплачивать задолженность по зарплате. На данный момент предприятие задолжало 190 рабочим Песцового 12,9 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вахтовики Песцового месторождения в своём видеообращении заявили о задержках зарплаты с августа 2018 года. Люди остались без денег, не могут уехать домой. Кроме того, по их словам, с ними были подписаны неправильные договоры. Вахтовики решились на вынужденную меру — забастовку. К решению проблемы подключились правоохранительные органы.

Как выяснилось позднее, задолженность по зарплате возникла из-за долга строительной компании (СК) «Стройгазконсалтинг», являющегося подрядчиком работ, перед субподрядчиком — СК «Север», где и трудятся протестующие. Подрядчик публично заявил о планах по погашению долга к 1 декабря. По сообщению прокуратуры ЯНАО, на данный момент поступило 10 млн рублей, составлен график погашения долгов по оплате труда.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев»).

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