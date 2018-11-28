В Петербурге будут отмечать День ветеранов труда

Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM В Петербурге будут официально отмечать День ветеранов труда. Соответствующий законопроект поддержало 28 ноября городское Законодательное собрание, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты вспомнили, что в советские времена существовала медаль «Ветеран труда», которую учредили 18 января 1974 года, чтобы награждать за долголетний добросовестный труд в народном хозяйстве, в области науки, культуры, народного образования, здравоохранения, в государственных учреждениях и общественных организациях.

Заксобрание рассматривало возможность установить региональный праздник в честь ветеранов труда 18 января, но эта дата совпадает с Днем прорыва блокады Ленинграда.

В итоге, было выбрано 2 мая, так как он следует сразу после Праздника Весны и Труда и традиционно является в России выходным днем. Теперь городской бюджет сможет тратить деньги еще и на эту праздничную дату.

«Ветераны труда — это нравственный стержень нашего общества. Это люди, которые создавали колоссальную державу, страну, многое сделали для города-героя Ленинграда», — заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Он подчеркнул, что этот праздник ввели после многочисленных просьб руководителей ветеранских организаций.

Добавим, что в Российской Федерации официально установлено почетное звание «Ветеран труда», которым отмечаются люди за добросовестный многолетний труд. Порядок предоставления звания «Ветеран труда» регламентируется нормами ФЗ №5 «О ветеранах», в которых приведены условия присвоения звания, а также меры социальной поддержки для этой категории ветеранов утверждаются на региональном уровне.