В Австралии гигантские размеры сделали быка местной знаменитостью

Канберра, , 16:00 — REGNUM На одной из ферм в штате Западная Австралия живёт бык, размеры которого значительно превосходят рост и вес его сородичей. Семилетний кастрированный бык голштино-фризской породы по кличке Никерс (Knickers, с английского — «трусики» или «панталоны») весит приблизительно 1,4 тонны, а его рост достигает 194 сантиметров. Об этом сообщает BBC News.

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Гигантские размеры животного не только сделали его местной знаменитостью, но и спасли от гибели на скотобойне. Попытки фермера продать животное на аукционе успехом не увенчались: потенциальные покупатели побоялись, что не смогут совладать с таким богатырём.

https://twitter.com/7NewsCQ/status/1067293961822208000

Как рассказал владелец быка, животное он купил, когда тому был около года, для того, чтобы он выполнял роль возглавляющего стадо быка. Теперь, по словам хозяина быка, животное проживёт всю оставшуюся жизнь на ферме. Добавим, что на сегодня Никерс считается крупнейшим волом в стране.

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