Украина собирает националистические банды в городах Донбасса — разведка ДНР

Донецк, , 16:22 — REGNUM В крупных городах Донбасса, которые находятся на временно подконтрольной Украине территории, замечена высокая концентрация членов добровольческих неонацистских формирований, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов 28 ноября во время брифинга.

«По нашим данным, несмотря на запрет присутствия в зоне оккупации националистов, в настоящее время в крупных районных центрах «Донецкой области» вновь скапливаются бандиты», — сообщил он.

Безсонов также рассказал, что бандитов собирают при помощи SMS-рассылки в населённых пунктах Артемовск, Волноваха, Константиновка, Красноармейск, Курахово и в Мариуполе. Их якобы планируют использовать в качестве заградотрядов для формирований ВСУ.

Напомним, в связи с введением в десяти областях Украины военного положения президент страны Пётр Порошенко поручил провести частичную мобилизацию.

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В основном она коснётся так называемых резервистов первой волны, то есть тех, кто участвовал в карательной операции против Донбасса в 2014 году и сумел пережить Иловайск и другие громкие провалы ВСУ. Данные резервисты вряд ли захотят повторно рисковать жизнью, а значит, за такими бойцами нужен присмотр со стороны идейно подкованных нацистов.