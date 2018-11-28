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Элтон Джон отменил выступление из-за нездоровья

Общество

Организаторы шоу в Орландо попросили зрителей сохранить билеты

Элтон Джон отменил выступление из-за нездоровья
Eva Rinaldi
Элтон Джон

Вашингтон, 28 ноября 2018, 15:47 — REGNUM  Концерт британского певца и пианиста Элтона Джона в американском штате Флорида был отменен незадолго до начала. У артиста обнаружилось воспаление, сообщает 28 ноября британская газета The Independent.

Отмечается, что у Элтона Джона — инфекционное воспаление уха, из-за чего выход на сцену невозможен. Организаторы шоу попросили зрителей сохранить билеты и пообещали объявить дату перенесенного концерта.

Концерт в Орландо был запланирован в рамках мирового турне Yellow Brick Street, которое певец рассчитывает завершить в 2021 году. Таким образом он намерен попрощаться с поклонниками и завершить гастрольную деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, свой прощальный тур Элтон Джон начал в штате Пенсильвания 8 сентября 2018 года. В общей сложности он хочет выступить на 300 концертах в течение трех лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Элтон Джон назвал даты новых концертов прощального тура The Rocket Man

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