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В Нижнем Тагиле подросток потушил Вечный огонь снежками

Общество

Городские власти обратились к правоохранителям с просьбой установить личность малолетнего вандала

В Нижнем Тагиле подросток потушил Вечный огонь снежками
curier
Мемориал «Площадь Славы»

Нижний Тагил, Свердловская область, 28 ноября 2018, 15:44 — REGNUM  Нижнетагильский школьник закидал снежками Вечный огонь на городской площади Славы. Видеозапись инцидента попала на камеры и была опубликована 28 ноября в группе «Все новости Нижнего Тагила» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах записи, сделанной 24 ноября, видно, как подросток швыряет снег и куски льда в сторону Вечного огня, а затем, потушив пламя, спокойно уходит. В местных СМИ сообщают, что работа мемориального объекта была восстановлена лишь на следующий день. Также отмечается, что городские власти обратились к правоохранителям с просьбой установить личность малолетнего вандала.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября стало известно, что неизвестный молодой человек потушил Вечный огонь в микрорайоне имени Горького в Улан-Удэ. Действия злоумышленника зафиксировала камера наружного наблюдения.

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Вандализм
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