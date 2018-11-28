В Москве на второй день работы сломалась канатная дорога

Москва, , 15:43 — REGNUM Канатная дорога в Москве сломалась на второй день работы для пассажиров. О поломке сообщает 28 ноября радиостанция «Говорит Москва».

Пассажиров высадили из кабинок. По предположениям сотрудников дороги, сегодня она не заработает. Причины поломки не называются.

Примечательно, что торжественное открытие дороги состоялось два дня назад, 26 ноября. В нём принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. 27 ноября дорога стала доступна для пассажиров.

Первая канатная дорога столицы проходит через Москву-реку. Она связывает Воробьёвы горы и стадион «Лужники». Протяжённость дороги составляет 720 метров. В пути следования оборудованы три станции. Полностью весь путь занимает 5 минут.

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