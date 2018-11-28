В рязанском вузе может появиться кафедра ЮНЕСКО

Рязань, , 15:22 — REGNUM В Рязанском государственном университете им. С. А. Есенина может быть создана кафедра ЮНЕСКО. Как сообщили 27 ноября в пресс-службе правительства Рязанской области, студенты этой кафедры будут изучать социокультурную среду древних городов. Появление кафедры должно повысить международную активность вуза.

На открытие кафедры претендуют четыре высших учебных заведения: также заявки подали Московский физико-технический институт, Высшая школа экономики и Северный федеральный университет им. М. В. Ломоносова. По данным ТАСС, заседание, на котором будет принято решение об открытии кафедр, состоится в апреле 2019 года.

Как отметили в пресс-службе правительства области, идея создания кафедры появилась в 2018 году после Международного форума древних городов, прошедшего в Рязани. Тогда губернатор Николай Любимов предложил создать ассоциацию древних городов. Форум собрал представителей более 40 больших и малых населенных пунктов мира, которые были основаны более 500 лет назад.

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